民眾不熟山區路況，險象環生，仁愛警分局屢屢暗夜救援。（仁愛警分局提供／廖志晃南投傳真）

仁愛鄉位於山區且面積遼闊，外地遊客不熟路況，險象環生。來自高雄的王姓兄妹，開車要到清境住宿，車子卻滑入山溝，動彈不得；台南鄭姓夫婦利用衛星導航，要去帖比倫瀑布，卻被導航到不知何處，車頭還懸空卡在山崖邊。

13日晚間6點，仁愛警分局接獲報案，指稱台8線99公里處，有車輛卡在山溝無法脫困，榮興派出所警員鄒志偉前往協助；駕駛王姓男子表示與胞妹到梨山遊玩，晚上要到清境農場附近民宿過夜，因山區濃霧加上不熟悉路況，車子卡在山溝無法動彈，原本聯繫梨山拖吊業者，但3家業者都因故無法救援，由於事故地點位於海拔2500公尺山區，夜晚溫度驟降至僅攝氏8度，因此，警方先請2人至派出所休息並提供熱茶、點心，再聯絡埔里拖吊業者上山，直至當晚10點，才完成拖吊作業脫困。

14日晚間6點，仁愛警分局接獲報案，指稱紅香部落2號農路接近山頂盡頭，有1輛自小客車快要掉落山崖；紅香派出所副所長潘福明、警員王星吉到場，發現小客車車頭及前輪懸空，卡在陡坡的山崖邊。

鄭姓夫婦駕車要前往帖比倫瀑布遊玩，依據導航指引卻走錯路，而且遙望路的盡頭就是菜園和茶園，心想不對於是倒車，由於天色已昏暗，心裡又慌張，迴車不順，差點連人帶車翻落山崖。

因為農路狹窄，拖吊車無法進入，因此警方發動6位紅香部落村民，徒手以繩索固定車輛，避免滑落山崖，再借來大型耕耘機與村民齊心協力，耗費2小時，才將車子從陡坡上轉向脫困，駛離現場。

仁愛分局長莊順智肯定員警主動積極協助民眾的服務精神，也提醒遊客，GPS導航僅供參考，駕車時如果發現道路越走越狹隘，且往偏僻山區，無法原路折返到大馬路時，應立即尋找附近民眾詢問，或報警協助指引方向，告知現場的電燈、電線桿號碼或手機的座標位置，便利警方救援。