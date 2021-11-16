跨性別者吳宇萱去年11月20日至台北市中正區戶政事務所申請性別登記改為女，但因沒有變性手術證明遭拒，因此循序提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院今天下午開庭，宇萱一家「三代同庭」，父母、阿公都陪同到場，給予宇萱支持，盼法院能助宇萱解決生活上遭遇的各種困境。

宇萱庭前表示，今早接到銀行專員的電話，開頭就要找吳先生，還因此被質疑冒用身分，最後花了5到10分鐘解釋跨性別者，仍沒辦法談正事；另外，她辦手機門號，也曾因證件性別的問題，被懷疑不是本人，必須提供更多資料佐證，這都是跨性別者遭遇的困境。

宇萱說，要求變更證件性別，不是單純男與女的選項，而是可以幫助跨性別者避免掉生活中非常多的性別錯稱，以及尷尬的場景，她還得一一向不認識的人解釋性別狀況，但這是隱私，如果能有一個符合性別認同的證件，問題或許就能迎刃而解。

宇萱的家人也各自分享心路歷程。宇萱媽媽表示，她曾經因為不了解跨性別，一直沒辦法面對孩子，但她真的很愛孩子，後來敞開心房，丟掉舊有成見，再一次去了解跨性別，也因此，終於重回一家和樂。

宇萱媽媽說，身為跨性別者的母親，一路走來很多辛酸，看到其他跨性別孩子，沒辦法得到父母的愛，也感到不捨，希望這些父母能再一次給孩子機會，「不要執著是男是女，而是去傾聽孩子」，他們都是很棒的孩子，有很多的想法，也很善良。

宇萱爸爸也說，他非常支持宇萱，家庭並未因為宇萱是跨性別者，而感覺到生活上有壓力，相處非常自然。

宇萱阿公則表示，經過多位專業精神科醫師解釋，並勸導家人逆來順受，接受考驗，經過1年多，宇萱媽媽終於心境轉換，之前接受媒體採訪時，對著宇萱說：「不管是男是女，你永遠是我的寶貝」，宇萱當時笑了，從此全家和樂融融。

宇萱阿公說，跨性別議題關乎性平權，是世界潮流，教育部、國防部、法務部已有共識，目前只剩內政部尚未同意，希望行政法院能面對現實，好好處理跨性別的問題，讓他們過平安快樂的生活。