金門縣政府與馬來西亞華人創作歌手黃明志及團隊合作的觀光推廣歌曲「牆外」引起網友熱烈回響。楊鎮浯縣長今天在個人臉書發聲，強調不論大家喜歡這首歌的原因是什麼，但能夠推銷金門，讓更多人關注金門，「都是好事！」

楊鎮浯縣長今天在個人臉書發聲，強調不論大家喜歡這首歌的原因是什麼，但能夠推銷金門，讓更多人關注金門，「都是好事！」（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯表示，這首歌也帶給很多網友政治上的聯想，也有人問他：金門到底是屬於「牆內」還是「牆外」？他則想說：「兩岸關係緊張時，金門是守護台灣最堅實的那道牆；兩岸關係融冰時，金門是連結兩岸和平繁榮的那條路。」

楊鎮浯還說，這首歌有2句話的意境很美：「一直在牆外等妳，多渴望會有奇蹟；這是命運將我們隔離，卻無法掙脫回擊」，當我們在為歌曲中小男孩、小女孩始終相隔一堵牆而惋惜時，努力讓牆變成路，讓這首歌能有個happy ending，應該是多數歌迷所期待的吧。

楊鎮浯說，1956年6月23日國防部頒布「金門、馬祖地區戰地政務實驗辦法」後，長達36年又23天的戰地政務是許多金門人的共同回憶。當時的金門縣長由金防部司令指派、12歲至50歲男女均要參加民防自衛組織、居民不准自由靠近海邊、收音機、照相機甚至籃球皮球都是特殊器材管制品，赴台得申請許可，那時的金門相較於逐漸開放的台灣，還真的有些「牆內、牆外」的感覺。直至1992年11月7日戰地政務實驗辦法終止、2001年1月2日小三通實施，金門也逐漸脫離軍管、邁向正常化縣市發展，也讓牆變成了路。