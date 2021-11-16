貿聯-KY(3665)前3季每股盈餘為11.02元，貿聯-KY預估，第4季營運可望維持第3季水準，美系外資及日系外資最新報告均調高貿聯-KY目標價，其中美系外資給予貿聯-KY「中立」評等，但上調目標價至290元，日系外資則給予「優於大盤表現」評等，目標價上調至288元，但今天外資站在賣方，致使貿聯-KY以小漲作收。

受惠於工業用線束、車用線束、電器線束出貨攀升，以及資訊科技，數據中心線束需求強勁，貿聯-KY第3季合併營收為74.15億元(約當2.66億美元)，較去年同期以新臺幣計增加22.58% (以美金計增加29.61%)，單季營業毛利為17.54億元，季增4.99%，單季合併毛利率為23.66%，季減0.15個百分點，稅後淨利為6.06億元(2176萬3000美元)，較去年同期計算增加21.36% (以美金計增加28.32%)，單季每盈餘為4.54元(約當0.1628美元；累計前3季合併營收為205.65億元，年增26.39%，營業毛利為47.86億元，年增15.07%，合併毛利率為23.57%，年減2.29個百分點，稅後盈餘為14.67億元，年成長18.22%，每股盈餘為11.02元。

由於電動車及數據中心客戶需求強勁，貿聯-KY預估，第4季營運可望維持第3季水準。

貿聯-KY財報公布後，美系外資及日系外資出具最新報告，其中美系外資最新報告將2021年獲利預測下調2%，但將2022年/2023年營收上調10%/15%，並將2022年/2023年毛利率假設下調0.2/0.2個百分點，並將2022年/2023年淨利提高5%/12%，維持貿聯-KY「中立」評等，但目標價由272元上調至290元；日系外資則給予「優於大盤表現」評等，目標價則由255元上調至288元。