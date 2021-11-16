疫情趨緩，各商圈也逐漸恢復以往的人潮，由台北市東區商圈發展協會主辦的2021「東區商圈週年慶」於11/11正式開跑，將舉辦為期12天的豐富活動。「東區商圈週年慶」於11/12舉行開幕儀式，邀請到經濟部部長王美花出席致詞，揭牌儀式以最近討論度超高的「魷魚遊戲」中的「椪糖」為主題，邀請經濟部中小企業處處長何晉滄、臺北市產發局副局長吳欣珮、台北市東區商圈發展協會理事長韓修和、永慶房屋區副總經理簡國維及太平洋崇光百貨公司副總經理楊政憲開啟四個椪糖盒，分別代表各單位對東區商圈發展的努力及願景，並為週年慶活動拉開序幕。

「東區Let's go」！永慶房屋真房價保證讓買賣雙方都安心

永慶房屋區副總經理簡國維表示，永慶房屋在大安區擁有超過20家服務據點，除了提供誠實、專業的買賣房屋諮詢服務外，更是在地居民、商家的好鄰居，每次商圈活動總能看到一群「永慶人」的身影，積極應援社區商圈的各式活動。今年5月新冠肺炎本土疫情爆發時，永慶房屋更發揮企業的力量贊助防疫帳篷、防護面罩、餐點，力挺第一線醫護人員，同時也讓在地的店家們可以「放心開店」，盡全力打造繁榮、美好的商圈。長期深耕在地的永慶房屋也是東區商圈發展協會的最佳夥伴，這是第三年一起響應東區商圈發展協會週年慶活動，以實際行動為東區發展出一份力。

永慶房屋區副總經理簡國維分享永慶房屋長期深耕在地，同時也是東區商圈發展協會的好夥伴。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋以「先誠實再成交」為企業核心理念，2019年領先政府及同業，率先推「實價登錄3.0－成交行情揭露至門牌」，深獲各界認同。2020年再推「兩大誠實房價保證」，宣示保證完整揭露成交行情至門牌，假使未能落實造成客戶損失將作出補貼。

簡國維副總經理補充，永慶房屋2021年推出「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費。過去，永慶就提供有「六大安心服務」，包括物的瑕疵、產權保證到價金履保，再加上最新的「真房價保證」，永慶房屋成為業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌，以實際行動成為買賣雙方權益的守護者。

東區商圈週年慶 百萬好禮等你來抽獎

台北市東區商圈發展協會自108年成立，以重返商圈榮景為願景，由光武里里長暨東區商圈發展協會理事長韓修和推動多場在地活動，包括2019年的大型封街活動「台北東區PLUS-混有意思」、「童趣混東區」聖誕節活動、2020年的「東區有佳節、一起CHILL」中秋活動，再加上今年的「東區Let's Go」串聯150家東區店家，不僅有吃喝玩樂還可以抽百萬好禮，成功帶領東區商圈再現繁榮，在許多民眾心中留下深刻印象，更獲得在地方商家的一致好評。

東區商圈發展協會以重返商圈榮景為願景，舉辦多場精彩、有創意的活動，替東區帶來滿滿活力。(圖/永慶房屋提供)

位在東區核心地段的遠東SOGO，在地經營多年早已是許多消費者購物、逛街的首選，更是東區商圈的知名地標，11/11~11/22正好也是遠東SOGO百貨的週年慶，今年也一同協辦「東區商圈週年慶」，將替東區帶來龐大的人潮，為商圈發展注入滿滿活力。

更值得一提的是，今年東區週年慶活動獎項超豐富！週年慶期間於指定店家單次消費滿百元即可獲得一張抽獎券，若使用五倍券，則可以獲得五張抽獎券！提高五倍的中獎機會，首獎包括iphone13 PRO、JOHNSON按摩機等多項大獎，歡迎所有民眾一起「東區Let's Go」。