台南市安定區長輩學用手機拍照攝影。（王淑勤提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區長輩夏令營，玩闖關遊戲。（王淑勤提供／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區長輩參加一日大學生體驗，開心拍畢業照。（林淑芳提供／劉秀芬台南傳真）

活到老、學到老，台南市安定區港尾、中沙及港口社區日前陸續規畫一系列年輕化課程，包括手機攝影課、銀髮族夏令營、一日大學生體驗活動，老人家展現難得的青春活力，80多歲的王阿嬤說，活這麼老第一次進大學校園參觀，而且一天就可以畢業拍紀念照，非常有趣，希望多舉辦類似活動。

港尾社區發展協會理事長林淑芳表示，長輩退休後不再是社會主角，平常在據點雖有學習機會，但其餘時間出門意願不高，今年3個社區特別聯合向社會局申請「社會福利參與方案」經費補助，透過年輕化的活動內容，讓長輩擺脫被動接受服務，變成主動積極參與活動。

3個社區的長輩16日於港尾社區活動中心展示平日上畫畫、紙塑課作品，也包括此次手機攝影課拍攝相片，許多長輩平日只會接聽電話，經過老師的教導，也學會如何拍人像、風景、靜物，可以隨時記錄自己生活點滴。

參加夏令營的長輩，今天看到展示的活動相片，也回憶起熱鬧的活動內容，包括趣味的闖關遊戲、手語課、畫畫課，港口社區95歲的林玉秀阿嬤雖然走路不俐落，也在家人陪伴下參與夏令營，開心的看大家比賽闖關，16日也到活動中心與大家一起觀賞活動紀錄相片展。

體驗一日大學生的王阿嬤說，家裡都沒人念大學，自己連大學校園都沒去過，有機會去當一日大學生非常高興，不但與長榮大學學生一起玩桌遊，參觀了魚菜共生、紙磚牆，還穿學士服拍了畢業照，是非常難忘的經驗。

安定區長李燿州說，聯合多個社區一起舉辦活動，讓長輩的健康促進不再只限於據點內的活動，且課程過後，長輩也都能拿手機紀錄自己的生活點滴，成長不少，驗證了活到老、學到老，不與社會脫節，生活也更豐富，值得肯定。