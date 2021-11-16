核四下方斷層遭核能終結者等指為死斷層，經濟部中央地調所今天聲明，指2013年的核四地質報告，確實推論過下方S斷層已4萬3500年沒有活動過，但強調當時委員認為相關的調查仍不充足，因此核四周遭地質調查並未完結，若核四要重啟，建議仍須釐清地質爭議點。

對於經濟部一再提出的S斷層問題，核四公投領銜人黃士修指出，有三個經濟部不敢提，一是這個S斷層非活動斷層，二是這個S斷層只有兩公里長，三是S斷層與海域斷層並無任何連接，線型並沒有延伸上陸證據。

面對質疑，地調所下午回應，表示2013年經濟部責成地調所，對台電當時正在進行的二項核四地質調查委託案進行檢核評議。該所邀集地質、地震及防災等領域專家組成「核四地質調查檢核評議小組」，後續補充建議，然後提出「核四地質調查安全評估報告」。

根據該報告，確認核四廠址下方確實有一條斷層存在，稱為「S斷層」，斷層具有明顯的連續性與延伸性，至少南北向延伸約2公里，經現有證據顯示為一左移斷層構造。當時依據S斷層並未擾動到上覆沖積層的特徵，與3個定年結果，推論S斷層至少4萬3500年沒有活動過，非美國核能管制委員會(USNRC)所定義的3萬5000 年能動斷層。

但是地調所強調，在當時的評議過程中，許多委員認為相關的調查仍不充足，主要爭議在於S斷層的活動性、延伸性以及其斷層帶特性，是否為對於核四結構安全的產生影響。另外，委員也對核四外海的調查範圍、線型的延伸情況、連接情況、活動性，有相似的意見。

地調所表示，核四周遭地質調查並未完結，若核四重啟，建議仍須釐清前述地質之爭議點。