拜習視訊會議落幕，據中方發布對談中拜登表示不支持台獨，但白宮聲明未提。對此，淡江大學戰略所教授黃介正指出，1998年時任美國總統柯林頓訪問上海時聲明對台「三不政策」就提到不支持台獨，因此這並不用太意外。美國長期主張就是不支持任一方改變現狀。

黃介正受訪表示，根據過往經驗，除非有雙方反覆磋商的聯合聲明，或文字經協商敲定的共同聲明之外，若會談後各自舉行記者會、發布新聞稿等，美中都會有一些差異，這並不奇怪。因此對政府而言除了向美方查證拜習會內容外，也要向陸方了解，這才是均衡、維護台灣利益的做法。

「1998年柯林頓總統在上海也講過不支持台獨」。黃介正指出，現任美國國安會印太政策協調員坎貝爾也說過，因此這並非新說法。美國不支持台獨，可解讀為美國不支持一方改變現狀。

黃介正認為，此次「拜習會」並沒有令台灣感到意外的對話或政策，雙方重申彼此紅線，要求對方不要逾越。但中美關係也沒有重大突破，只有鞏固彼此關係的「謢欄」。以讓雙邊關係不致於墜入懸崖。