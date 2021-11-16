指揮中心在上周五(12日)宣布，已接種高端的民眾如有出國需求，可依需求混打國際認可的AZ、莫德納、BNT等三種疫苗。對此，民眾黨立委高虹安表示，如今指揮中心鬆口開放高端民眾混打三、四劑，卻也拿不出實際科學數據，告訴民眾混打可能會產生的風險和副作用，這無疑是蔡政府又一次的髮夾彎政策轉向，難道真的是把信任政府的民眾當白老鼠？

台灣民眾黨立委 高虹安。(圖/謝瓊雲彰化傳真)

高虹安16日在臉書表示，支持國家生技醫藥產業之餘，也提出產業發展條例修正案，就是想要促進生醫產業的永續發展，當然也包含國產疫苗研發的支持。但虹安反對的，是國產疫苗尚未完成三期試驗前就倉促上路，取得國內EUA緊急授權，反而揠苗助長。

而如此草率上路的決定未獲台灣人民的青睞，到今天高端第一劑接種人數僅77萬、第二劑64萬，政府急忙於5/28簽約採購的500萬劑根本打不完，眼看著就要過期。（更別忘記，5/28高端二期尚未解盲，立法院追加疫苗採購預算的條例也仍在審查中）

高虹安指出，這段時間裡，她亦不斷關心高端疫苗獲得國際認證的可能性，「當時指揮中心都只顧著推託」，對外表示還會再和各國溝通、爭取。如今疫情漸漸穩定，各國逐步開放邊境，但大多是以完整施打國際認證疫苗為標準，先前的疑慮一語成讖，至今全球僅餘四國於入境政策承認高端疫苗的施打。

如今「指揮中心鬆口開放高端民眾混打三、四劑，卻也拿不出實際科學數據，告訴民眾混打可能會產生的風險和副作用」，難道真的是把信任政府的民眾當白老鼠？ 為何政府的錯誤決策，後續衍生的成本與不便卻要由相信政府的民眾負擔？浪擲的公帑，又有誰來負責？