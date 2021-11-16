旺宏董事長吳敏求獲選為工研院院士，周二(16日)出席工研院院士授證典禮，一同與10年來首位女院士葉常菁等5位新任院士周二(16日)接受總統蔡英文授證，面對中芯國際前副董事長蔣尚義閃辭，吳敏求受訪表示，自己不曉得中芯情況，無法評論，但對於許多台灣高科技人才赴陸發展後又回來，他認為沒有台灣廠商敢用。

據《ETtoday》報導，蔣尚義在去年底回鍋擔任中芯國際高層後，卻在上周遞交辭呈，吳敏求表示，從訊息來看，中芯管理高層會不希望有台灣人去，但實際情況如何他也不清楚。吳敏求表示，很多台灣科技業人才去大陸半導體產業發展，他們教到會後又回來，對台灣產業負面影響較多，而且回來之後，應該不太會有人敢雇用。

蔣尚義在閃辭後回應媒體指出，不願對辭任副董事長一事多談，但他想要去美國陪家人，由於今年都待在中國，並看看素未謀面的10個月大的外孫，預計11月底回到美國，並表示等疫情結束後，將會來台灣走走。

不過，鈺創董事長盧超群昨日表示台灣半導體產業能成功，是因為服務與人為善，認為蔣尚義是他很敬重的前輩，建議若能邀請回來台灣指導或講學，都是很好的。中磊董事長王伯元則是指出，跳槽之前都要衡量利弊得失，這件事也給台灣人才借鏡，跑去中國要考慮水土不服的問題。