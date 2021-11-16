財政部16日指出，勞工保險等政府未來或有給付責任（潛藏負債），依國際組織標準，政府可採備註或補充報告方式揭露，不計入一般政府負債，因此勞保、公保、國民年金等潛藏負債皆不計入政府公共債務。

財政部認為，勞工保險等潛藏性債務依國際準則免計入政府負債，而且勞保可透過費率調整、給付條件改變、改善經營績效及保險財務結構因應，未必成為實質債務。

根據財政部統計，近年中央政府債務比率（不含潛藏負債等）為逐年下降趨勢，由2016年度33.0％下降至2019年度29.6％，2020年受疫情影響，債務比率略升至30.0％，2021年約為33.5％。

財政部官員表示，隨國內疫情控制得宜，經濟穩定成長，2021年10月底中央政府總預算稅課收入累計實收數1兆7821億元，已提前達成預算目標，預估2021年歲入歲出將有賸餘，除原編列舉債1675億元未舉借外，並執行債務還本預算850億元後，有望再多增加債務還本100億元，估計債務比率可望進一步下降。