證交所表示，經形式審閱上市公司（金控除外）第三季財務報結果，自11月18日起，互億（6172）停止買賣、英瑞-KY（1592）併案停止買賣、三洋實業（1472）及倫飛（2364）取消分盤集合競價交易方式（仍列為變更交易方法）。