11/18起 互億停止買賣、英瑞-KY併案停止買賣 17:522021/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，經形式審閱上市公司（金控除外）第三季財務報結果，自11月18日起，互億（6172）停止買賣、英瑞-KY（1592）併案停止買賣、三洋實業（1472）及倫飛（2364）取消分盤集合競價交易方式（仍列為變更交易方法）。 電力交易平台啟用 商機上看百億 Nissan All New Sentra「黑帶魅力版」76.4萬起 限量上市 #英瑞-KY #倫飛 #互億 #停止買賣 #併案停止買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電電力交易平台啟動 商機百億 04:102021/11/16 財經要聞 互億及英瑞-KY 未如期申報第三季財報 19:242021/11/15 財經 習近平促拜登停止打壓中企 推中美升級版「快捷通道」 13:412021/11/16 財經 《營建股》台開公司債併案 維持變更交易方法 08:012021/11/16 財經 互億英瑞 未如期申報Q3財報 04:102021/11/16 證券．權證 防範冬季一氧化碳中毒 桃園消防局辦闖關活動宣導 19:142021/11/14 社會 互聯網告別996時代 04:102021/11/14 專題周報 今日股市備忘錄 04:102021/11/15 證券．權證 金門4名兒少長達11年未入學 教育部、金門縣政府遭糾正 10:312021/11/16 政治 1218公投》中南部環團北上立法院 公開挺藻礁 14:042021/11/14 政治 《櫃買市場》千附精密上櫃案 審議通過 07:442021/11/15 財經 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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