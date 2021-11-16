有些女生天生擁有「鳳凰命」，不僅外表長得漂亮，而且注定不用為錢發愁，是人生勝利組，《搜狐網》近日分享3個有鳳凰命的生肖女，她們天生就有享福的命，且氣質不凡，結婚以後生活也過得非常美滿，是不少女性羨慕的對象。

1.生肖牛

屬牛女除了顏值高外，個性樂觀又活潑，結婚以後，她們不會因忙於生活而疏於打扮，反而會更注重美容保養，氣質獨特的她們還有著極高的情商，屬牛女也很懂得持家之道，總能把家庭打理的井然有序，配上聰穎的頭腦，她們深受丈夫疼愛，婚後生活也都非常幸福。

2.生肖猴

屬猴女不僅長相出色，而且非常懂得打扮，結婚後她們反而會更有魅力，搭配高雅的氣質與高情商，就算她們步入中年，仍舊是眾人矚目的焦點，再者，屬猴女對自己要求也很嚴格，絕不會讓自己的身材大走鐘，持家方面也是相當講究，也因為非常懂得照顧家人，丈夫對妻子也十分佩服。

3.生肖鼠

屬鼠女天生就有享福的命，她們是公認的美麗女神，結婚後她們更注重保養，絕不會讓自己變成黃臉婆，因此就算上了年紀，身邊還是有不少愛慕者，不過她們不會因此出軌，屬鼠女與丈夫非常恩愛，是親友眼中的「模範夫妻」，此外，她們很懂得持家又非常機靈，也深受公婆喜愛。