中國附醫舉辦院慶大會，中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長表示，中國附醫以「創新尖端醫療、提升醫療品質、建立友善醫院、守護全民健康」為目標，不斷努力精進。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國附醫院長周德陽說：新冠肺炎疫情期間，中國附醫秉持醫療的專業角色和使命，擔負起防疫與醫療的責任。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國醫藥大學附設醫院今(16)日舉辦「展翅飛揚、 創造輝煌」41周年院慶大會，同時表揚傑出醫師和資深員工、志工及企業志工；回顧2021年在全球疫情肆虐下，該院深耕台灣數位醫療產業，並在幹細胞療法、國際醫療等領域榮獲多項獎項，並第五度榮獲「工商時報台灣服務業大評鑑」金牌獎的肯定。

中國附醫於1980年創辦，中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，中國附醫為國際級水準的醫學中心，因應後疫情時代全球醫療型態的改變，將積極結合台灣的醫療及資通訊二大優勢，配合政府的產業政策，深耕台灣數位醫療產業，進軍國際舞台，加速台灣邁向智慧國家。

中國附醫院長周德陽說：因應新冠肺炎疫情中國附醫特別推出視訊及電話診療，讓民眾方便就醫。未來，中國附醫將持續發展細胞及基因治療、人工智慧醫療、精準醫療及疫苗研究等，提升數位發展，邁向數位的智慧型醫院。

今年，中國附醫榮獲多項獎項，轉譯醫學中心教授徐偉成致力於發展幹細胞療法，榮獲科技部「傑出技術移轉貢獻獎」，智慧醫療科技創新中心、檢驗醫學部及醫研部蛋白質體核心實驗室，榮獲「2021台北生技獎-跨域卓越獎優等獎」，多維列印醫學研究及轉譯中心以「生物製造之癌症晶片應用於患者異性用藥預測平台」榮獲「科技部2021未來科技獎」。

另外，泌尿部達文西手術治療團隊、風濕免疫中心、人工智慧醫學診斷中心、安寧病房、癌症中心與放射腫瘤科、大腸直腸外科、中醫兒科等7個科室，獲得SNQ國家品質標章8項肯定。

在疫情肆虐下，國際醫療中心今年以「用醫療和全世界交朋友－整合行銷資源，開創台灣國際醫療新路徑」為題，闡述近年在國際醫療多元面向的豐碩成果，獲得國際醫療衛生促進協會舉辦「第六屆國際醫療典範獎-團體獎」。