曾經的台股績優生康控KY爆雷，2021年前三季每股虧損20.13元，16日開盤跳空跌停，投資人嚇壞。金管會證期局副局長蔡麗玲16日指出，九月起證交所就已把康控-KY列在財務重點專區警示，並要求公司每月定期公告高流動性的資產、短期借款、一年期一年內到期的長期負債等財務資料給投資人參考。

康控-KY因產品品質及責任歸屬與客戶認知有差距，應收帳款遲未入帳，基於保守原則在第3季一次認列高達新台幣26.3億元預期信用減損，導致前3季每股虧損20.13元，16日開盤跳空跌停46.1元。

蔡麗玲指出，KY公司財務報告從2021年第二季開始，就從以前的核閱制改為須經會計師「查核簽證」，所以這個制度改變後有督導證交所加強KY公司財報審閱，就康控來說也是請證交所作相關審閱，今年第二季證交所就已請公司、會計師說明，預期信用損失的評估與會計處理的妥適性，考量康控財務收入、營業收入、稅前淨利比去年同期衰退，所以九月起證交所就把康控列入財務重點專區，也請康控每月定期公告高流動性的資產、短期借款、一年期一年內到期的長期負債等財務資料給投資人參考，

蔡麗玲指出，2020年8月開始就督導證交所、櫃買中心，針對第一上市、上櫃公司對公司治理職能、加強專家監督的職能面向強化，也請兩個單位加強注意第一上市、上櫃公司財務業務狀況。據統計，目前財務重點專區截至2021年11月16日，111家第一上市、上櫃公司中有34家（第一上市20家含康控、第一上櫃14家）被列為預警，已列在公開資訊觀測站的財務重點專區。

不過，蔡麗玲強調，整體第一上市上櫃公司營運、財務狀況還是很健全。第一上市、上櫃公司2021年前三季獲利稅前達844億元，比去年同期增53.18％，單季稅前淨利298億元，也比去年同期增24.17％。