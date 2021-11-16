新冠肺炎疫情肆虐，各行各業皆受衝擊。面對多變的市場，國泰世華銀行力求突破，並積極爭取優秀人才加入團隊，11月起釋出逾200名職缺，鎖定資訊、數位金融及通路業務等領域專才。

國泰世華銀行政長蔡翔馨表示，培育優秀人才，是企業成長的成功之鑰，因應數位金融推進，具有科技背景、數位數據力的人才是國泰大力招募的對象。

為持續提供客戶便捷、穩定的金融服務，國泰世華銀行積極發展金融雲端技術，優化資訊系統架構與業務服務能量，因此，資訊及數位團隊成為推動數位轉型不可或缺的角色。

大舉延攬資訊、數位人才

近五年國泰世華銀行資訊、數位及數據人才人數成長翻倍，已達近千人規模，並持續大力招募高手加入，本次職缺包括全端開發工程師、UI／UX Designer、雲端開發工程師、商業數據分析師、數位平台規劃人員等。

有別於過去集中在台北招募資訊人才，國泰世華銀行本次亦針對中南部的資訊人才招手，錄取後將於台中資訊中心辦公，讓中南部資訊好手不用北漂也能加入國泰大家庭，本次台中開放職缺包含Java開發工程師、SA／SD、App／Web設計師以及DevOps工程師等。台北及台中資訊及數位金融類職缺上看80名，期待吸引各地區專業人才加入。

釋近百名理專及櫃員職缺

通路業務／新鮮人培訓計劃同步開缺 廣邀金融人才共創未來

除了擴大招募資訊領域人才外，國泰世華銀行也積極徵求金融領域的經驗好手加入。國泰世華銀行全台有165家分行，為民營銀行中據點數最多，本次將釋出近百名理財業務人員及分行櫃員職缺。

對金融業務工作有憧憬的社會新鮮人，也可透過國泰世華銀行「分行儲備業務Young Star計畫」提升銀行金融業務專業知識，或選擇加入「法金業務菁英ARM Program」成為企業客戶金融顧問，兩項計畫皆提供系統化專業課程及業務輪調歷練，計畫總計招收近百名新血加入，面試流程採隨到隨審制。