新光三越高雄左營店週年慶11/11(四)強勢登場，加上五倍券、高雄券助攻，首四日消費人潮明顯回流2成，經統計詢問度最高為家電產品，接著是3C用品、化妝品，而逐漸轉涼的天氣也讓寢具、服飾櫃業績明顯成長。

今年週年慶適逢振興五倍券期間，消費者持紙本振興五倍券當日消費滿5000元，即可兌換高雄獨家加碼高雄券1000元(限量)，再搭配新光三越滿仟送佰禮券，超高回饋展現集客力，週年慶首日開店前即擠滿等待入店人潮，開店後家電區、3C用品區瞬間爆滿。家電區因振興優惠帶動顧客汰舊換新意願，另氣溫驟降進而帶動臥室寢具業績成長；3C用品區詢問度最高的除了今年新上市的iPhone13系列大賣120支外，PS5、SWITCH業績表現也相當亮眼。

除此之外，新光三越高雄左營店今年更是史上首次攜手南霸天百貨新光三越台南西門店，共同推出上佰組化妝品秒殺爆款組合，詢問度TOP3產品分別為「EST?E LAUDER 小棕眼部修護」熱銷200組、「LANCOME超未來肌因精華組」熱銷100組、「KIEHL’S超活酵抗痕組」也熱銷了50組。

逐漸入冬的天氣也讓民眾對於保暖衣物的需求上升，尤其高人氣網路關鍵字One boy國民外套，冬季首發「Arctic北極絨衝鋒衣」兼具防風防潑水跟禦寒效果，再加上最新代言人為羽球女神戴資穎，更讓專櫃業績亮眼，館內服飾品牌也全面推出服飾7折起優惠，搭配全館贈獎累計滿5仟送5佰購物最優惠。

期間限定店讓消費者一站輕鬆購足，來自泰國與韓國當地激夯美食代購排名TOP10，不論是泰國旅行必買的限定口味PRETZ餅乾，讓消費者不用搭飛機也能品嚐韓國道地街邊小吃、採買零食伴手禮，或是居家必備即食料理包，彷彿一秒起飛置身泰國/韓國！