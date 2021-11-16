台灣金聯16日舉行成立20周年酒會，該公司董事長施俊吉表示，20年來台灣金聯跨過「自我」侷限，拓展關懷民生大眾，發揮能力所及，全力為一個個渴望有家的人，提供一間間遮風避雨的屋舍以安身立命，也就是金聯平價住宅的意義，凸顯關懷接地氣且體貼人心的立意。

台灣金聯20周年慶祝酒會，邀請包括央行前總裁彭淮南、財政部部長蘇建榮及政務次長莊翠雲、金管會副主委蕭翠玲、台灣金聯創辦人林振國，及多家公股銀行董事長及總經理等，共同歡慶20周年。

施俊吉指出，台灣金聯成立於2001年，為台灣經經濟極度動盪、景氣非常低靡的年代，初期以處分不良債權為首要任務，因此以守護資產創造利益為營運目標。這個階段是「自我成長時期」。但在多年後，開始推出平價宅專案，以去年為例，共推出百間平價住宅，吸引三千多組人的期待，凸顯該公司關懷接地氣且體貼人心。

「如果平價宅是台金聯的野心，這個野心不是賣房子，而是關懷社會、創造喜悅、散播幸福。」施俊吉認為，期待有一天台金聯能夠茁壯到「大庇天下寒士盡歡顏」。同時更特別感謝台金聯歷任董事長和總經理的領導，20歲已成年的台金聯，需有承擔重任的肩膀和遠眺未來的眼光。在自我守成及關懷民生外，更要跟國家經發展同步行，一起挑擔、共同打拚。

因此，金聯積極購置廠房，給產業籌設一個立足的基地。整治大面積土地，給國家未來發展預留施展的空間。施俊吉說，未來將更賣力在都會中尋找標的，為都市更新、危老重建添加動力。以10年的實戰經驗，及堅實的合作夥伴，一旦參進都更與危老重建，一定有能力給憔悴的社區一張光鮮的容顏，讓老化的城市重拾活力。當台金聯來到30周年時，就可以很驕傲地說：「我們是台灣經濟發展的貢獻者。」