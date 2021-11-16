高雄市酒駕案件頻傳，繼12日和13日酒駕大執法後，市警局宣示持續執行掃醉勤務至22日，交通大隊則全員出動佈崗、假日無休；新興分局警方14日凌晨執行酒駕取締勤務時，在市區一處路口發現1輛自小客車停在路中央，於是趨前查看，車上外籍男子奧斯卡表示，因太累不小心睡著，但警方聞到她身上濃厚酒味，酒測超過標準值，訊後依公共危險罪送辦。

警方調查，52歲的外籍男子奧斯卡於13日晚間10時許，在旗津一處酒吧飲酒後返家，凌晨時分，因肚子餓又駕車外出買宵夜，奧斯卡在該處路口停等紅燈時，疑似因疲累精神不濟，在車上睡著。

新興分局自強路派出所執行酒駕勤務的員警發現有車子停在中山一路和五福路口的路中央，趨前了解，奧斯卡聲稱，自己來台9年，奧斯卡說話當下，警方聞到他身上有濃厚酒味，當場對他酒測，結果酒測值超過0.25毫克的標準值，奧斯卡懊悔坦承自己的確酒後駕車，訊後被依公共危險罪送辦。

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