正在杜拜航空展(Dubai Airshow)積極推銷俄國軍備產品的俄聯邦軍事技術合作局(Russian Federal Service for Military-Technical Cooperation,FSMTC)局長德米特里·舒加耶夫(Dmitry Shugayev)受訪時提到，俄國知道土耳其正在煩惱自製戰機TF-X的引擎來源，對此，只要土耳其提出要求，俄國願意協助開發。

俄國衛星網報導，舒加耶夫在航展上說：「俄羅斯一再表示願意向土耳其提供第五代戰鬥機的技術援助，很高興安卡拉有做出回應，現在我們雙方正在談判中。」

土耳其在2017年提出TF-X計畫，同一時間也尋找合適的引擎，預定以外購為主。到了2018年11月，選定美國通用動力F110-GE-132型引擎做為TF-X的動力來源。然而隨著土耳其執意購買俄國S-400防空系統，引發美國與北約的疑慮，主要是擔心F-35戰機的防空參數會洩露，之後疑慮升級成矛盾，最終美國決定片面取消土耳其在F-35供應鏈上的地位，同時也宣布其他軍事研發合作同樣終止，包括F110引擎的輸出。

安卡拉表示，在土耳其被排除在 F-35 供應鏈後，美國改向土耳其提出購買 F-16戰機做為替代方案，不過目前該交易也沒有確定。

另說S-400的供應進度，俄羅斯國家武器出口公司 (Rosoboronexport) 總幹事亞歷山大·米赫耶夫(Alexander Mikheev)表示，俄羅斯和土耳其尚未簽署第2批 S-400系統的供應合約，但安卡拉已有明顯意願。

俄羅斯正在積極推銷包括Su-57「重罪犯」(Felon)以及單引擎5代機「將軍」(Checkmate)，其中新一代引擎Izdeliye 30(產品30) 是重中之重，因此俄國很希望有更多國外資金能夠挹注。