米可白談離婚後近況。（影/陳俊吉攝）

米可白16日為宣傳台視、三立《一個屋簷下》受訪，聊起曾被觀眾批評的經驗，她透露因為自己有心臟瓣膜脫垂閉鎖不全，曾代班外景時婉拒玩雲霄飛車，結果播出走向看似她不敬業，因此被觀眾大罵「媽寶」、不適合演藝圈，讓她覺得很挫折；此外她還有脊椎、腰椎、骨刺、蕁麻疹、耳鳴等身體健康問題，所以拍逃跑戲會跑到臉發白、爬樓梯一樓就會喘，她也透露自己紅綠色分不清楚，之前健康檢查時數字看不懂，惹得護理師生氣，「我想說我健康檢查幹嘛兇我！」後來進一步檢查才發現是有「紅綠色弱症」，所以她晚上不怎麼出門，因為會看不清楚紅綠燈，她不確定這是否會遺傳，慶幸還沒有影響她的生活。

她日前受訪時透露與前夫仍為了狗狗的事每天視訊，引發網友熱議，也被擔心影響桃花，她笑說好像有點影響，也坦言很奇怪一直都沒有追求者，媽媽雖然勸她再等等，還一度要帶她去拜鹿港的月老廟，但也認為她太過單純，一般人會覺得她太可愛，在一起久了會像小孩沒有女人的樣子，所以希望她找到一個真正喜歡她這樣子的對象。

米可白為宣傳《一個屋簷下》受訪。（陳俊吉攝）

米可白為宣傳《一個屋簷下》受訪。（陳俊吉攝）

米可白說她是在拍《生生世世》時和前夫離婚，因為兩人結婚之後工作量都變多，都各自太忙了沒時間相處，連一起吃飯的時間都變少，相愛容易相處難，後來的感情太像家人，比較像是家人之間而不是夫妻之間的愛，雖然也有試著努力過，想恢復變淡的感情，但後來為了不耽誤、浪費彼此時間，還是在沒有爭吵、沒第三者的平和狀況下，在想法一致下達成離婚共識。如果前夫再婚？「我很贊成、很希望他找一個伴，他也40出頭了，他媽媽也想抱孫子」。

至於敏感的贍養費問題？她漲紅臉、一臉尷尬直呼「我頭好痛，這題好難回答喔」，後來甚至緊張到說自己耳鳴又犯了。她坦承兩人離婚後因為她正忙拍戲，且因為帶著狗租屋不方便想要買房，所以大概和前夫又同住「一個屋簷下」半年多，那段時間兩人分房，她跟愛犬黑寶睡書房，後來住的地方也是自己買的。雖然離婚後仍有頻繁互動，但她說雙方都沒提過復合的事。至於一段婚姻因為各自為了工作而疏於經營，覺得值得嗎？她想了很久，「我的想法很簡單，我們嘗試過、努力過，還是到不了像以前情人、夫妻感覺，就不要浪費彼此時間」。她之前為了《一個屋簷下》必須做角色功課，前夫也幫她介紹引薦一位市議員，讓她去當一日助理跟著見習，體驗如何做選民服務。

米可白為宣傳《一個屋簷下》受訪。（陳俊吉攝）

米可白講到剛跨足戲劇圈時沒人理的心酸忍不住哭了。（林淑娟攝）

被問喜歡的類型，她說「孝順、愛家人、一定要愛我的狗，愛小動物很重要！而且不能長得比我矮！」此外，她也喜歡單眼皮的男生，就像該劇演員盧彥澤那種暖男，喜歡成熟一點的男生，不能小超過5歲。她也透露好友朱蕾安婚後去了美國，她要好友幫忙介紹對象，朱蕾安還說她老公隔壁住了50歲的，問她要不要，「但後來就沒有下文了」。不過她坦言，就算身邊有人對她釋出好感，她的雷達可能太弱，被問上次覺得心動對象，她說是一起拍《生生世世》的薛仕凌，「他單眼皮、很會放電，係又演得很好，跟他演戲、相處都很舒服！可是人家有女友啦，在一起七年多了」。

現在的米可白雖然離婚單身，但事業得意，她回憶之前從主持圈轉戰戲劇，明明試鏡女主角的戲，卻變成演「女六」，直到眼了《家有美玲》才被觀眾喜歡，後來一直拍，她想起7年前曾為了演出某部戲較粗俗的角色把自己吃到60多公斤、學騎機車還考了兩次駕照才考過，但記者會時坐在邊邊1、2小時都沒人理，連拍照都被跳過，當時她只能默默跟自己講要好好加油。說到這段不被重視的過往時，她忍不住情緒激動淚崩。