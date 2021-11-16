拜習視訊峰會

中國大陸國家主席習近平周一晚透過視訊，和美國總統拜登舉行了視訊高峰會，由於兩人是舊識，並不需要介紹。

據CNN新聞網16日報導，雙方一開始以老朋友的身分寒暄，會談氣氛友好。不過，當拜登提起人權，中方攻台和貿易問題時，氣氛最後就變得比較嚴肅。

據出席視訊會議的美國政府高層官員說，拜習進行了「健康的討論（healthy debate）」。官員說，比規劃時間長，為時3.5小時的視訊峰會讓他們有充分的機會，能進行互相尊重而坦率的討論。然而，這場受各方高度期待的峰會並沒有突破。不過，事先也沒人指望有突破。此外，美國官員駁斥，這次峰會意在緩和中美日益緊張的關係。

DIPLOMACY: President Biden to China's President Xi: "Our responsibility as leaders of China and the United States is to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended. Just simple, straightforward competition." pic.twitter.com/5srQByEWZD — Forbes (@Forbes) November 16, 2021

1位高層官員事後說，「我並不認為，這目的特別在於緩解緊張，或那就是結果。我們想要確保負責地處理競爭，並有辦法做到那點。總統一直都很明白，他將投入這場激烈的競爭」。如今中美因貿易，軍事和人權問題關係極度緊張。

近幾個月來，台灣是中美緊張升高的來源，也是拜登和習近平進行廣泛討論的話題。拜登強調「一中」政策的重要性，並直接表達了對中方威脅台海穩定的關切。不過，他並沒有如會談一開始所提到的，設定任何新「護欄（guardrails）」。

原本有人推測，習近平會利用這次視訊峰會，邀請拜登參加明年初將舉行的北京冬奧，但官員說，會中根本沒提起這話題。無論在國內與國際，拜登專注的每項議題，幾乎都和中方有關。例如，美國境內的供應鏈問題，部分可以追溯到大陸工廠的貨物短缺。而處理氣候變遷問題，也需要習近平買帳。至於因應如北韓和伊朗等全球多事地區事務，也都需要和北京協調。