中國大陸國家主席習近平周一晚透過視訊，和美國總統拜登舉行了視訊高峰會，由於兩人是舊識，並不需要介紹。
據CNN新聞網16日報導，雙方一開始以老朋友的身分寒暄，會談氣氛友好。不過，當拜登提起人權，中方攻台和貿易問題時，氣氛最後就變得比較嚴肅。
據出席視訊會議的美國政府高層官員說，拜習進行了「健康的討論（healthy debate）」。官員說，比規劃時間長，為時3.5小時的視訊峰會讓他們有充分的機會，能進行互相尊重而坦率的討論。然而，這場受各方高度期待的峰會並沒有突破。不過，事先也沒人指望有突破。此外，美國官員駁斥，這次峰會意在緩和中美日益緊張的關係。
1位高層官員事後說，「我並不認為，這目的特別在於緩解緊張，或那就是結果。我們想要確保負責地處理競爭，並有辦法做到那點。總統一直都很明白，他將投入這場激烈的競爭」。如今中美因貿易，軍事和人權問題關係極度緊張。
近幾個月來，台灣是中美緊張升高的來源，也是拜登和習近平進行廣泛討論的話題。拜登強調「一中」政策的重要性，並直接表達了對中方威脅台海穩定的關切。不過，他並沒有如會談一開始所提到的，設定任何新「護欄（guardrails）」。
原本有人推測，習近平會利用這次視訊峰會，邀請拜登參加明年初將舉行的北京冬奧，但官員說，會中根本沒提起這話題。無論在國內與國際，拜登專注的每項議題，幾乎都和中方有關。例如，美國境內的供應鏈問題，部分可以追溯到大陸工廠的貨物短缺。而處理氣候變遷問題，也需要習近平買帳。至於因應如北韓和伊朗等全球多事地區事務，也都需要和北京協調。
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