考量物價飆漲，不少人都會想省則省，像是「買一送一」、「第二件折扣」等優惠就特別吸引人。有民眾到全聯購物，發現洗髮精一次買兩罐能有優惠折扣，不過貨架上只剩下一罐，讓他上網發文求救「另一罐怎麼辦」？內行網友也教授一招，就算當下湊不到想買的品項，還是有機會能用優惠價購入。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，自己想買洗髮精湊二件優惠，但是貨架上現貨不足，只剩下最後一罐，讓他進退兩難，求救「另一罐怎麼辦？」

有民眾表示想買洗髮乳，現貨卻湊不足「二件優惠」，上網求救該怎麼辦。（圖／翻攝臉書全聯消費經驗老實說）

有經驗的網友紛紛回覆，「可以先結帳，等貨通知再領另一瓶」、「可以先買，到貨再取另1瓶，我常這樣訂」。但有內行指出，可能不是每件商品都可用預訂，「請員工先幫查詢有沒有管制，如果沒有管制，先結帳貨到通知」。

不少網友也分享相同遭遇，「原來可以這樣，之前好次要買買一送一或任兩件優惠的商品，直到優惠結束架上都只有一件」、「而且店員沒講，一般民眾也無從知道可以用訂的方式」、「遇到這種情況真的尷尬」、「如果是我直接換一間再買比較快」。