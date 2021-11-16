台灣銷量最多的豪華進口車Lexus NX，總代理和泰汽車（2207）16日宣布展開大改款車型預售，新車預售價從166萬元起跳，訂出全車系年販萬輛的新高目標，預計12月20日正式發表上市，明年1月起開始交車。

和泰車指出，眾所矚目的第二代NX在今年6月全球首發後，引起國內市場高度關注，各式各樣的話題及猜測從無間斷，因此和泰車提前在16日公布車型編成與預售價，並從即日起開放經銷商接單。

和泰車指出，全新NX導入多項嶄新設計與先進科技；除了換上全新的Lexus設計語彙外，NX也將是第一款採用「L E X U S」車尾logo的車款，極具象徵意義。此外，為呼應Lexus電動化時代的來臨，NX也將導入品牌首款插電式油電複合動力NX450h+（PHEV），以其亮眼的油耗、性能表現，攜手動力大幅強化的油電複合動力NX350h（HEV），共同打造新一代實力堅強的電動化軍團。

同時新一代NX更導入搭載全新開發2.4升渦輪引擎及全時四輪傳動系統的NX350車款；而在入門選擇的部份，先前眾說紛紜，未在全球首發動力之列的NX200，經由和泰車積極向原廠爭取下，也證實將強勢回歸，惟因專屬為台灣市場開發，生產時程將會較其他動力版本晚一至二個月。

此外，全新NX亦導入搭載2.5升自然進氣引擎車型NX250，以完整的動力編成，要挑戰全車系年販萬量的新高目標。

全新NX預售價方面，入門的NX200二車型分別為166萬、176萬元，NX250二車型為192萬、202萬元，NX350 F SPORT預售價255萬元，NX350h三個等級分別為205萬、225萬、255萬元，NX450h+二車型分別為235萬、279萬元。