大埤鄉豐田社區藝伎劇場的練習情形。（雲林縣府文化觀光處提供）

斗南鎮新光社區小布馬的練習情形。（雲林縣府文化觀光處提供）

2021雲林社造嘉年華12月4日將在虎尾「建國一村」登場，45個社區依照特色主題擺攤，展現山、海、平原各社區的特色小確幸，像是「造三餐呷百二」、「造著我來做」、「時代大明星」，動態、靜態都很有看頭，吃貨更不能錯過，現場將有200道以上美食！

縣府文化觀光處長陳璧君表示，「造三餐呷百二」主題將是充滿本縣常民特色小吃和私房菜餚的歡樂區，有土庫鎮越港社區的炭火大烤香溢滿街的爆汁鹹豬肉、斗南田頭社區產地直送的馬鈴薯QQ粿包、斗南舊社社區鄉間小路旁鮮嫩多汁烏殻筍甘甜湯、古坑大埔社區山裡的回甘醬筍料理與粱筍香腸、斗六林頭社區現採多種青草用心熬製青草茶、社會關懷協會南洋群島姐妹們的思鄉菜、崙背枋南社區酪農產地崙背鮮奶鹹甜大福、莿桐孩沙里社區濁水溪五百甲圳御米烹調金光閃閃滷肉飯、華武壟觀光導覽協會虎尾糖秘製黑糖糕、友善吉品生技園區的大排長龍現炸有機杏鮑菇、莿桐蒜鄉麻園濃醇香古早味芝麻米糊、四湖萡子寮海味真心有軟絲的軟絲大丸、虎尾眷村再造協會包住虎眷味道的老麵空氣餅、虎尾北溪社區幸福滿分現剝水煮番麥、西螺廣興社區大時代經典古早味蕃薯干飯、斗南靖興社區蔬食大本營激推的素麵線糊、古坑華山休閒農業區用生命烘焙的陶壺咖啡、虎尾安溪社區阿嬤掛保證安心油飯佐黑輪湯、斗南新光社區口耳相傳呷好道相報碗粿草仔粿。

「造著我來做」主題尋找出許多蘊藏的社區技藝與記憶，例如古坑棋盤社區的河床菊花木、大埤豐田社區歌舞伎明星cosplay、斗南新光社區的小布馬拼貼畫、古坑深山的樟湖藍染、元長五塊社區的木槌球、西莊社區記憶中的紅龜粿、湖山社區攀樹、斗六林頭社區古老艾灸智慧、在地人關懷協會的四季農事經驗的桌遊、湖山人文生態保護協會的悅耳吊飾等。

陳璧君表示，「造相機開麥拉」將放映雲林詔安客家人百年傳承至今的特殊民俗《卜米籮問農事》，以及富有溫度的10部社區奧斯卡短片，看見多元視角下的精采雲林。