顛覆傳統歌劇演員站在定點歌唱的形象，丹麥新銳導演馬丁．林博執導義大利作曲家羅西尼的知名歌劇《塞維亞理髮師》，演員們除了要唱、要演，還有默劇的肢體表現，同時挑戰一景到底，讓觀眾一次看見演員在兩層樓的舞台上活動，林博表示，希望能和現代觀眾分享經典作，「我希望能做一齣『入門款的歌劇』，讓沒看過歌劇的人，也能有共鳴。」

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，這次的一景到底，等於是把一樓、二樓的舞台攤開給觀眾看，戲的一開始就很動態，「女主角要逃家，從樓上把床單變逃脫繩吊下來，還有騎腳踏車飛奔，全屋子裡的人都在找她，接著景片升起，又能馬上看見屋內狀態，必須和音樂精準搭配。」

邱瑗表示，羅西尼的美聲歌劇，最大的特色以及最難唱的地方，就是音很多、花腔很多，「歌手常常需要看著指揮，好好的把歌唱完，而在傳統上，美聲歌劇的表演方式，肢體動作不會太多，但現代人沒法看站著不動的歌劇，導演因此加入默劇的肢體手法。」

邱瑗表示，過去黑白電影的默片，音樂像是另外配進去的，「導演運用這個概念，讓演員有肢體表現，也更能突顯音樂的節奏感，也因此，這從動作設計到舞台走位的節奏感特別好。」

此外，由於配角在不需要演唱的橋段時，也必須要有肢體表現戲感，邱瑗表示，「這樣演唱的歌手也不會太累，很多戲感會有其他演員幫忙搭配，把戲撐起來。」

《塞維亞理髮師》故事改編自18世紀法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的劇本，描述年輕的阿瑪維瓦伯爵對少女羅西娜一見鍾情，但羅西娜監護人巴托羅醫生覬覦她繼承的財產，打算娶羅西娜為妻並把財富據為己有，為此，阿瑪維瓦伯爵找上理髮師費加洛幫忙出點子，以贏得美人心。演出將於12月22日至26日在台中國家歌劇院大劇院登場。