瑪莎拉蒂惡少張敦量與宋姓大學生發生擦撞，夥同陳勁豪、李韋霖將對方打到命危送醫，引發全台矚目。如今張男不僅身家全被起底，就連小時候的畢業照也被挖出，當時的他還幫自己取了一個綽號，讓網友全傻眼。

張敦量父親辯稱兒子小時候曾被霸凌過，可能因此行為產生偏差，但國小同學卻出面爆料，表示張敦量根本是帶頭霸凌的孩子王。如今張敦量畢業照也外流，照片中的他，張大眼睛和嘴巴，露出無辜的模樣，還自己在旁邊畫上奶嘴圖案，並且自稱「量寶寶」，看似天真可愛，但誰也沒想到數年後會變成犯罪集團成員，還拿球棒圍毆毫無還手之力的惡煞。

根據《東森新聞》報導，張敦量就學時，就時常參與大甲媽祖的陣頭活動，畢業後每逢假日，就穿白衣戴白帽，跟著隊伍到處跑，行為逐漸不受控，甚至有中科大的同學指控，張敦量早在10月底就差點逞凶，曾囂張在學校後門攔車叫囂校內同學，長達5分鐘後才離開。

如今張敦量不僅老家事業百桂食品被起底、抵制，就連非法經營的博弈網站也全遭警方查緝，背後金主也落網，自己也被送到台中看守所坐牢。