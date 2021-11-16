信義企業集團今日舉行40周年暨台灣地方創生基金會成立記者會，許多業界大咖雲集，周俊吉致詞時表示，沒有他的大學老師王寶輝，就不會有信義。

周俊吉畢業於文化大學法律系，當時的老師王寶輝時常放一筆錢在辦公室，有需要幫忙的同學就可以拿3000元，雖然他不符合清寒的身分，但也常常去老師家借錢。

周俊吉說，畢業退伍準備要考高考，老師開導之下，告訴他說「預防重於治療，從源頭去紓解訟源，也是法律人重要職責」指引周俊吉房地產交易是糾紛比較多的行業，希望周俊吉在這個行業可以確保交易安全，希望以交易安全為職志。

周俊吉感性發言道，所以幾十年如果沒有王寶輝，就沒有信義，所以只要信義每逢5年大週年活動，都希望他可以一起參加。

未來的歲月裡為台灣推動永續好生活，承諾2030信義房屋淨零排放、2050集團淨零排放，氣候災害每一個人也是加害者，他希望可以努力達成。

過去信義堅持好交易，周俊吉指出，未來希望從好交易擴大為好生活，讓住到房子的人過到好生活，這些都有賴數位轉型與良好生態系，讓好生活具體實現。

40年只是信義在永續好生活一個逗點，相信有更長路要走。