外貿協會（TAITRA）與SEMI共同主辦年度指標性能源產業交流平台 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週於今年12月8至10日登場，串聯再生能源業者，展出最新技術、產品與服務，引領臺灣供應鏈邁向淨零轉型，並透過五大前瞻趨勢論壇助台灣企業抓緊綠色商機。 外貿協會秘書長林芳苗表示，貿協致力推動綠色貿易，長期關注碳費、碳關稅等國際經貿機制對臺灣產品出口所造成的影響，各國減碳的政策及措施將衝擊全球產業鏈的採購決策，企業綠化是未來的必行趨勢。外貿協會將持續透過一系列展會活動，與業者們攜手合作掌握碳商機，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週展示多項再生能源整合解決方案，是業者接軌國際市場的最佳媒合場域。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在COP26聯合國氣候峰會上，為因應氣候變遷的計畫，國際大型企業紛紛將淨零排放納入永續目標，再生能源運用效率極大化和創新已是加速淨零轉型的關鍵動能。為協助企業接軌國際、掌握最新產業動向，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週打造臺灣最完整的能源產業交流平台，共同推升臺灣綠色供應鏈競爭力。

根據工研院最新研究，2020年全球太陽光電、風力發電與儲能市場商機大幅成長近21%，超越2794億美元，而臺灣預計在2025年前建置約27GW的再生能源，將創造2.2兆元產值、24萬個就業機會。

Energy Taiwan台灣國際智慧能源週今年逾700個攤位突破規模新高，攤位數較去年成長40％。4大展區「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」和「台灣國際氫能與燃料電池展」，建構完整的再生能源經濟體系，全面滿足參觀者對不同綠電的需求。

本次參展廠商共包含聯合再生、力暘、元晶、有成精密、開陽、台電再生能源處、富崴、雲豹、大亞、星能、上緯新能源、沃旭、CIP、海鼎計畫、達德、日立電網、楊德諾、宏華營造、新光鋼鐵、旭東環保科技、立達、盛齊綠能、系統電子等指標廠商。

本屆展覽將再度與「2021再生能源週」同期同地展出，並推出「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區，呈現政府推動綠能政策目標、關鍵研發技術及成果。 為協助企業穩健實踐ESG目標、洞悉全球ESG綠能趨勢，今年新增特色展區，主打多元創能、節能、綠電交易、綠色金融主題，以擴大再生能源使用效率。如以小水利發電開創新興能源多元營運模式的恆水創電、跨足海洋能的天容寶、關注地熱發電的地質所、從節能出發的超恩、再生能源發電潛勢評估的天氣風險多元前端創能企業。更有推廣全民參與綠電交易的新創陽光伏特家，以及透過授信、綠色債券等方式推動綠能交易網路化及電商化等解決方案的永豐銀行，突顯再生能源產業多元的商業模式，和全球共同邁向淨零轉型。

五大論壇集結國際開發商與臺灣廠商共同加速淨零轉型論壇則「智慧儲能高峰論壇」率先於12月1日線上開跑，探討國外儲能安全規範、電池前瞻技術、儲能專案融資等議題。分別從技術趨勢、台灣環境關注太陽能的「國際太陽光電技術論壇」與「太陽光電高峰論壇」則在2日、8日登場，探討太陽能政策、材料與電池技術和漁電共生議題，以及台灣太陽光電發展的挑戰與機會。12月9日「淨零轉型與綠能推動高峰論壇」將以能源轉型如何協助達成淨零轉型目標為主軸，從政策、產業、民生三大面向探討能源轉型新目標、企業減碳商機以及綠色生活。「離岸風電產業高峰論壇」則聚焦風能結合儲能與電網的新未來、如何透過產學合作加速產業發展，打造離岸風電下一個十年藍圖。