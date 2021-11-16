德國經濟辦事處(德經處)已在高雄汕尾國小舉行企業社會責任響應活動，科思創並受邀參與其中，共同向孩子們推廣環境教育。此外，科思創也將於德經處本年度假圓山花博舉辦的第二屆德國商品X聖誕市集活動中，以該環境教育故事活動，做為12月10日的開幕日活動。

台灣科思創自2017年起，即持續與全台國家公園、海科館、科教館、科博館、科工館與海生館合作，持續推廣海洋保育的重要，更為此推出一款雙語APP「用愛讓世界更精采」，至今已觸及全台超過3萬8千名孩童，透過生動有趣的故事內容與互動式的舞台道具讓孩子們了解守護海洋的重要與必要性。

德經處在高雄汕尾國小所舉辦的CSR活動中，包括了德國文化的基本介紹外，也教導孩子們如何玩德式足球，並獲得許多德國企業夥伴共襄盛舉。台灣科思創亦受邀在活動當天為低年級的孩子們講述海洋保護故事。

德國經濟辦事處處長林百科表示，德國企業深耕台灣在地已有多年之久。在德國經濟辦事處於今夏發表的「在台德商企業社會責任專刊」中可以看見，超過20間德國企業在台灣推動各式各樣的企業社會責任專案，這些有趣的專案不僅展現德商融入並奉獻台灣的決心，也激發更多德國企業從事落實企業社會責任的行為。這是德國經濟辦事處首次主辦並邀請多家在台德國企業一同進入校園並舉辦為期一天的教育活動，共八間德國企業依據所屬產業設計課程內容並傳遞經營理念給下一代，我們非常以這些德國企業為榮。

台灣科思創總經理李銘城表示，科思創希望藉由德經處所舉辦的德國CSR日活動與12月的德國聖誕市集活動，透過簡單有趣的舞台互動故事，讓孩子們從小就開始有愛護環境與回收再利用的觀念，進而去影響周遭的親朋好友，一同來守護我們的地球。

2021年12月10日至2021年12月12日德經處將於圓山花博舞蝶廣場舉行第二屆聖誕市集活動，市集中會有多達60個攤位的德國產品進口商及供應商，推廣最道地的德式美食與商品，其中大家耳熟能詳的德國豬腳、德國香腸、德國啤酒等都包括在市集攤販中，台灣科思創亦受邀參與該場盛大的慶典，並將於12月10日開幕活動結束後，帶來「無塑海洋故事計畫」的舞台活動，與現場的孩子們互動外，也宣導環境教育的重要性。

台灣科思創即將於2022年舉辦全國性環教故事活動競賽，為此，科思創今年特別走入全台16所學校，包括離島與東部學校，進行故事活動與環境教育故事競賽的深入合作，也期望透過雙語故事APP「用愛讓世界更精彩」裡豐富的故事內容與互動性，提升孩童對於廢棄物管理的正確觀念，並引導孩童思考「減量、再使用、回收」的重要性，除了可透過浸潤式閱讀功能來學習語言外，也會邀請孩子們許下對地球的承諾，透過小小地球守護者的故事，在孩子們心中種下小小環境守護者的種子，讓全台的孩子們都有愛護地球、保護海洋的觀念，讓我們一齊打造更加永續與美麗的未來。