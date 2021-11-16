瑪黑餐振興券加碼優惠，有吃、有喝滿足味蕾享受外，還有禮物可以帶回家。（瑪黑家居提供）

疫情趨緩消費者提升外出消費與用餐的意願提升，加上政府五倍振興券發放等因素，讓不少業者十分期待市場的復甦，也加碼推出多種優惠、吸睛活動等吸引消費者，如瑪黑家居門市祭出滿額商品抵用券、滿額禮，旗下瑪黑餐酒、P&T柏林茶館也各自推出相關優惠，而電商平台Pinkoi則劃設立「藝FUN券專區」，精選6種獨特藝文體驗外，也加碼推出其他優惠，讓消費者享受多采多姿文藝氣息。

瑪黑餐酒使用 5000振興券，享5800消費折抵，加贈西班牙 Ambientair 蠟燭。（瑪黑家居提供）

Seletti x Diesel 太空餐桌點心盤/餐盤，原價 1380-3980元，特價 1242-3582元。（瑪黑家居提供）

瑪黑家居門市針對紙本振興券推出，凡持紙本振興券全額支付，滿額贈加碼500+100商品折用券，另外，消費滿額還有商品禮物回饋，如門市獨家消費滿千加贈『防疫組合』瑪黑口罩三件組和酒精，購買指定傢俱和家飾品項贈人氣商品禮物等。同食野特別獨家規劃振興券超值組合，包含「Steamery 掛燙機＋洗衣精任一 」，「 Memory Lane 暖燭燈金屬底座 」皆可以一本振興券5000 優惠價購入。

REHOW 環保永續再製體驗，800元起。（Pinkoi提供）

苦瓜織織，手作梭織大掛畫線上體驗， 225元起。（Pinkoi提供）

Pinkoi則針對藝FUN券推薦酒精墨水體驗、梭織掛畫體驗、銅飾金工體驗、陶藝手捏體驗、環保永續再製體驗、俄羅斯刺繡體驗等六種手工體驗，其中環保永續再製體驗是由設計品牌Rehow以廢棄布料再生為概念，將家中的舊衣透過廢棄部品材料吧、裁縫設備及專業師資技術指導，成為一日服裝設計師。即日起至12月31日，凡使用藝FUN券購買「藝FUN券專區」商品，單筆訂單消費金額滿新台幣600元，即享600 P Coins加贈。