創始於倫敦，以建築探索城市的體驗活動「OPEN HOUSE」，去年登入台北後，今年以「再台北Re Taipei」為題，開啟多個神秘空間邀請民眾探索城市美學，本次活動將於27至28日登場。

捷運萬大線植物園站暨潛盾隧道工程。（翻攝自打開台北官網）

今年打開台北以「再台北Re Taipei」為題，從日常生活再生、建築再造、精力再現角度切入，探討各行各業於日常建構出的台北樣貌，並規劃「永續創生場域」、「職人再造共生日常」、「經典邁向創新」等三主題，其中最熱門的場域飛兩廳院和晶華酒店套房莫屬。此次打開台北因應防疫規定採預約報名抽籤制，但錯過預約時間、未中籤的民眾也不必灰心，部分場域有開放現場排隊參觀。

台北流行音樂中心，以流行音樂產業出發、描述流行文化與生活型態的機能型園區。（翻攝自打開台北官網）

另外，此次「打開台北」也與多個品牌推出聯名募資商品，如與 SÉCHIÚ 共同推出聯名包裝版的「THE TEAHOUSE-茶屋」香氛手部乾洗清潔露、「打開台北 X REHOW 鑰匙圈+打開工具組」、「打開台北 OpenHouse Taipei X REHOW 隨身編織包」等，讓台北的風景不只是建築構成的線條更有你我穿梭的身影。