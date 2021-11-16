指揮中心日前宣布開放高端混打，台北市長柯文哲開嗆中央，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」，對此衛福部長陳時中今（16日）坦承，「(柯文哲)講的也有他的道理在」，消息一出，直接引爆網友們怒火，「搞砸當幽默？」、「直接不演了？」、「我就爛真人版」。

台灣不少打過2劑高端疫苗的民眾，想要出國必須再接種其他國際認證的疫苗，外界好奇就叫混打還是重打，台北市長柯文哲昨(15日)下午在議會答詢說，這不是混打，是「重打」，認為接種2劑不同但國際承認的疫苗才是混打，並且晚間在臉書加碼痛批「就請大大方方的承認這不是混打而是重打」。

對於柯文哲稱高端混打實為重打，陳時中今(16日)在立法院總質詢會前受訪時承認，「講的也有他的道理在，不過在整體疫苗上面，本來就有我們的困難，我們要積極溝通」。

消息轉發至PTT後，鄉民們看了超級傻眼，「直接不演了？」、「我就爛真人版」、「亂搞根本不在乎的態度」、「我就爛不演了」、「放棄抵抗了是不是」、「覆蓋率是否重算？買高端的納稅錢？」、「講得有道理然後呢？你講你的，我做我的」、「搞砸當幽默？」、「到底是有什麼困難啊？到現在還在扯」、「股票賺了兩三億，當然笑罵由人」、「當初硬推高端的責任?」、「國際現實擺在那邊，再有信仰都很難護航」。