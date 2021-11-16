「美國海軍學會新聞網」（USNI）15日透露，雖然「福特號」（CVN 78）是美國海軍最新銳的航空母艦，但仍面臨零件短缺的窘境，被迫從尚未正式服役的姐妹艦「甘迺迪號」航艦（CVN 79）上「拆東牆補西牆」，確保該艦能如期於明年展開作戰部署。

海軍採購事務發言人杜斯（Clay Doss）上校告訴USNI，在確定後勤系統中沒有替代來源後，依規定自「甘迺迪號」向「福特號」轉移包含HMI螢幕、馬達控制器、電源供應器、小型幫浦、極限開關、制動閥在內的多種零件，但強調不會因此對「甘迺迪號」的工程進度造成影響。

負責建造福特級航艦的杭廷頓英格斯工業公司（HII）發言人伯恩（Duane Bourne）指出，這種情況在新型船艦之間其實並不罕見，因為整體零件供應體系要隨著同級艦增加才會逐漸完整，故在剛開始時各姐妹艦會共享部分零件，以最大限度地提高各艦戰備狀態，未來類似事件便會逐漸減少。

價值130億美元（約新台幣3615億元）的「福特號」，在完成本次為期6個月的定期維護後，終於將在2022年率領第8艦載機聯隊（Carrier Air Wing Eight）、神盾巡洋艦「維克斯堡」（CG 69）和「諾曼地號」（CG 60），以及第2驅逐艦戰隊（Destroyer Squadron 2）的多艘神盾驅逐艦展開首次作戰部署，較預定計畫延宕4年；伯恩還告訴USNI，「甘迺迪號」預計於2024年交付，屆時會符合《國防授權法案》（NDAA）的要求，擁有完整的作戰系統和F-35C匿蹤戰機操作能力。