由武漢台資企業協會主辦，武漢市臺灣青年創業就業服務中心、紅T 時尚創意街區及時際創意傳媒承辦的「海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎」總決賽暨頒獎典禮，於11月13日圓滿落幕。今年因疫情影響，現場首次以台北、武漢兩岸連線方式，共同評選出金、銀、銅裳獎與優秀新裳獎等獎項，獲獎團隊除了可獲得獎金之外，參賽作品及設計師後續可望與服裝業者合作，並於市場發行。

海峽兩岸(武漢)時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎總決賽暨頒獎典禮於11月13日圓滿落幕。(圖/截取自youtube)

本次總決賽及頒獎典禮於假台北NU ZONE舉行，現場雖然以兩岸連線方式呈現，但依舊獲得設計相關學子及時尚界關注，更邀請時尚界的翹楚與專家到場點評。透過金裳獎，台灣學子們的傑出表現深深獲得兩岸肯定，武漢愛帝集團總經理胡萍表示，台灣學子在時尚創意及設計方面皆有卓越表現；中華行象廣發展協會理事長朱正生也認為，參賽者可以將天馬行空的想法，設計出作品呈現出來，此舉非常值得鼓勵！

此次獎項分為金、銀、銅裳獎與優秀新裳獎，除了獲得獎金鼓勵之外，參賽作品及設計師後續可望與服裝業者合作，並於市場發行。第一名金裳獎最後由邱子筠、楊茹婷在17組團隊中脫穎而出，她們開心地表示，無法置信有此榮幸獲得金裳獎，並感謝主辦單位舉辦長江盃金裳獎，提供與更多人切磋、精進自己的機會。

金裳獎由亞洲大學的邱子筠、楊茹婷在17組團隊中脫穎而出。(圖/截取自youtube)

最後，紅T創意街區代表胡麗莎也鼓勵參賽學子，長江盃金裳獎不僅僅只是一個單純的時尚大賽，期許未來看到台灣更多的創作者，一同攜手創造更多、更美且更時尚的未來。