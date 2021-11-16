隨疫情趨緩，「2021冬戀蘭陽溫泉季」將在12月3日至12月12日連續10天，在礁溪湯圍溝溫泉公園周邊與溫泉路、健康路口登場，溫泉季有溫泉美食旅展、歡樂小踩街、冬戀情人音樂會等活動，宜蘭縣長林姿妙邀請全國民眾來一場幸福的慢步調暖冬旅行，盡興暢遊冬戀下的蘭陽泡湯趣。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，礁溪溫泉奪下台灣溫泉最高榮譽「十泉十美─金泉獎」，以及評鑑「最佳新創獎第一名」殊榮，12月3日由宜蘭縣溫泉產業發展協會主辦的「祈水感恩禮暨感恩之夜」揭開序幕。

「冬戀蘭陽溫泉季」重頭戲「溫泉季開幕暨踩街嘉年華」在12月4日在礁溪溫泉路、健康路口登場，近50團踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體，路線是從溫泉路出發至礁溪路、育才路、中山路等路段，宣告「2021冬戀蘭陽溫泉季」繽紛迎客。

工旅處表示，「歡樂小踩街」在12月5日至9日及12月11日至12日將集結礁溪信義路與仁愛路口，以熱情奔放的踩街隊伍，伴隨著溫泉季的主題花車、主題偶車，在光影魅力下與民眾遊客蘭陽月夜越沸騰。

12月10日晚上7時，由宜蘭縣觀光協會主辦「冬戀情人音樂會」，在溫泉路、健康路口登場，工旅處表示，邀請獲獎無數且擔任宜蘭觀光文化大使的「告五人樂團」演出 ，還會有超強卡司輪番登台。

宜蘭縣政府為行銷宜蘭，建立國際溫泉優質休閒觀光新形象，活動期間在礁溪湯圍溝公園旁規畫「溫泉美食旅展」，整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，推出超值優惠。

工旅處表示，有宜蘭TOP10好食、好物優質店家參展，民眾除可購買超優惠票券外，更有多元特色伴手禮，滿足遊客味覺饗宴，並規畫現場購買加碼「消費滿百贈好禮」及「消費滿千抽好禮」，美食旅展專區消費滿500元或滿3000元，憑發票或收據至服務台，即可獲得紀念品或參與好禮獎項限量大獎抽獎機會，有五星級飯店住宿券、泡湯券、餐券等多項大獎。