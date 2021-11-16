面對全球氣候暖化，百貨也吹起環保永續風潮，遠百經營兼顧環保，以「高效的環保營運」為方向，體貼地在日常營運細節注入環保元素，創造綠色價值，於第三屆「國家企業環保獎」中，摘下「銀級獎」殊榮。遠百總經理徐雪芳表示，遠百會繼續帶頭做環保，力行節能減碳，努力在百貨經營與環境永續之間創造多贏關係。

邁向環境永續目標，遠百將「節能減碳」視為首要任務。自2015年起，能源管理團隊便訂立各項管理指標並每月追蹤成效。現在，遠百創造一元營業額的用電量比5年前減少6.4％，累計達成減碳量13097噸，減碳效果相當於34座大安森林公園年吸碳量。除了努力節能，遠百也提早布局綠能，旗下台中大遠百、遠百信義A13均設有太陽能發電系統，配合政府能源政策，逐步提高綠色能源。

為了提升資源永續利用，遠百也長期推動綠色消費，攜手顧客一起降低消費過程對環境的衝擊。除了購物紙袋100％使用經FSC驗證通過的紙漿原料外，遠百力行三大環境減量政策：「包裝減量、印刷減量、廢棄減量」，更在顧客支持下，連續3年達標，包裝耗材累計減量21％，廣宣印刷累計減量57％，廢棄物回收提升21％。透過不斷在產品和服務中落實環保，為消費者打造兼顧永續與時尚的百貨。

而除了榮獲「國家企業環保銀級獎」，遠百日前參加經濟部「商業服務業*夏月 揪4來減碳」競賽活動，更勇奪服務業第一名及第三名，減碳效益位居服務業之冠。