台灣指數公司16日公布「台灣指數公司特選小資高價30指數」2021年成分股定期審核結果，成分股新納入國巨（2327）等12檔，同時刪除儒鴻（1476）等12檔。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。

此次特選小資高價30指數成分股納入12檔包括：國巨、統一超、智原、晶宏、景碩、鈊象、世芯-KY、寶雅、晶焱、大樹、矽創、朋程。

至於成分股刪除12檔包括：儒鴻、聚陽、智邦、義隆、聯詠、璟德、京鼎、貿聯-KY、家登、新普、晶心科、群聯。