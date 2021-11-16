小資高價30指數成分股 新納入國巨等12檔 18:542021/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司16日公布「台灣指數公司特選小資高價30指數」2021年成分股定期審核結果，成分股新納入國巨（2327）等12檔，同時刪除儒鴻（1476）等12檔。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。 此次特選小資高價30指數成分股納入12檔包括：國巨、統一超、智原、晶宏、景碩、鈊象、世芯-KY、寶雅、晶焱、大樹、矽創、朋程。 至於成分股刪除12檔包括：儒鴻、聚陽、智邦、義隆、聯詠、璟德、京鼎、貿聯-KY、家登、新普、晶心科、群聯。 半導體超熱 興櫃力智戰千金 友善環境指數成分股 半導體三雄及金控雙雄入列 #智原 #國巨 #景碩 #貿聯-KY #京鼎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股王矽力-KY領軍 高價股比價行情發燒 11:392021/11/16 財經 16檔績優股領軍 再攻萬八關卡 04:102021/11/16 產業特刊 再現11千金 台股戰萬八 04:102021/11/16 財經要聞 亞灣特貿三招商有成 亞灣增4萬坪產業發展空間 13:552021/11/16 財經 《基金》美中ETF隨拜習會較勁 陸股暫領先 10:342021/11/16 財經 《金融股》國泰金看好新錢收益 拚國壽獲利上繳金控 17:052021/11/16 財經 14檔技術籌碼雙優 買盤挺 04:102021/11/16 證券．權證 國巨、奇力新明年首季合併報表 營收先蹲後跳 04:102021/11/16 證券．權證 12檔Q3每股淨值回升至票面10元 有望恢復信用交易 12:492021/11/16 財經 搭上元宇宙 聯發科重返千金股 04:102021/11/16 財經要聞 13檔KY法說 12月上場 04:102021/11/16 證券．權證 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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