近年台新金控在數位金融創新領域屢創佳績，其數位金融品牌Richart與數位金融生態圈Richart Life持續獲獎並居領先群地位，為培育金融創新人才，2012年起與台灣大學財務金融學系所合作開設「金融創新實務專題」課程，迄今已邁入第十個年頭，課程由台新金控旗下各子公司主管親自分享寶貴實戰經驗，課程口碑卓著，每年一開課，即吸引數百位同學湧入選課系統搶先報名，金融創新實務專題課程贏得同學們的濃厚興趣與高度認同。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星表示，「金融創新實務專題」協助同學們從創新思維出發，再注入台新的實務經驗佐證，以進一步激盪出同學們創新的火花。該課程除了由台新金控旗下各子公司主管講授產品、行銷、投資、數據分析等面向的專業知識與創新經驗外，也安排同學實際走入台新金控內湖大樓的「台新創新金融實驗室」進行體驗，親身感受融入日常生活中的數位金融生態圈。

張南星指出，台新金控更特別提供修課同學可自由參加台新員工的「自主學習」課程，讓同學們直接體驗台新獨有的學習文化，將學習範疇擴大至終身受用的生活應用領域，以及具前瞻性的趨勢講座等等。值得一提的是，參與本課程的碩士應屆畢業生，可優先獲得台新儲備菁英（MA）第一關甄選面試的機會，歷年來已有多位同學把握此課程的絕佳優勢，在畢業後直接成為台新的儲備菁英。

台新金控強調，該公司長期深耕校園，致力人才培育，為更積極的延攬優秀人才，更提早於今年10月中旬啟動2022年度台新金控儲備菁英甄選，以方便海外碩士畢業生及符合甄選資格的社會新鮮人提早取得儲備菁英專案門票。獲錄取者還可申請提早報到，提前適應未來的工作環境與組織文化，歡迎2022年應屆畢業生及社會新鮮人加入台新儲備菁英行列，一同成為領航金融創新的智慧好夥伴。