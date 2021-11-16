台下超過800位民眾參加。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

副總統賴清德、經濟部次長曾文生，16日出席台中市北屯區軍福宮的公投說明會，賴清德到場時先進入軍福宮參拜，祈求三府王爺保佑，國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，呼籲12月18日台灣人民要站出來投票，4項公投不同意，一起守護台灣。

副總統賴清德說，連續16個月，台灣外銷金額正成長，連續4個月破歷史新高，10月份外銷金額破400億元美金，是亞洲4小龍第1名，除穩住疫情也穩住經濟發展，台灣經濟要前進，有2件事要替企業解決，第1是關稅、第2是碳稅，這都跟4項公投不同意有關。

賴清德說，目前天然氣電廠也蓋好在等，只等接天然氣接上即可，必須興建接收站，從高雄、台中、桃園等，解決北部用電不足問題，若停建接收站，發電廠無法發電，台中可能繼續採燃煤火力發電大家一定不要。

中二選區立委補選參選人林靜儀也到場力挺「四個不同意，台灣更有力」，呼籲支持者除當天要投下四個不同意票，接下來中二選區立委將補選也請支持。

副總統賴清德、經濟部次長曾文生，於北屯區軍福宮站台開講，與台下支持者喊出「四個不同意，台灣更有力」口號；賴提醒「台灣繼續向前行，千萬不能走回頭路」呼籲民眾當天要站出來投票。