澳洲網球選手基瑞歐斯(Nick Kyrgios)本周公開呼籲取消明年1月的澳網，他在播客節目上說：「我不認為澳網應該繼續舉行，為了墨爾本的人民，你們得傳達一個訊息。那時候究竟封城多久，275天？」基瑞歐斯說的是先前墨爾本因為新冠肺炎疫情封城超過260天。

當地維多利亞州的體育首長Martin Pakula公開對媒體回應，他無法同意基瑞歐斯的說法。「墨爾本、維多利亞的居民，事實上是所有的澳洲人都非常期待大型賽事，我們有經濟和精神的需求。」

今年的澳網讓參賽選手相當辛苦，他們被隔離在飯店裡兩個星期，好不容易開打之後，入場觀眾數量也有限制，中途還臨時改為閉門比賽。主辦方計畫在明年的比賽，打過完整疫苗的選手將可以免去入境隔離。

同時這又衍生另一個問題，衛冕者喬柯維奇(Novak Djokovic)至今不肯說明自己是否接種過疫苗，他可能無法豁免入境隔離。喬柯維奇的情況有點像美國NBA職籃球星厄文(Kyrie Irving)，厄文因為不想接種疫苗，本季遭到當地政府與球隊禁止出賽。

基瑞歐斯雖然重視防疫，在疫苗方面他反而支持喬柯維奇與厄文，他在節目上說：「喬柯維奇，厄文，他們犧牲奉獻了那麼多，全球有幾百萬人以他們為榜樣。我自己打過兩劑疫苗，但我認為逼迫別人去打疫苗在道德上是站不住腳的，應該有別的替代方案，例如每天檢測一次。」