江西上饒日前發生一起防疫人員撬鎖入戶消毒時擊殺居民飼養寵物狗，事件在網上引爆數千萬人議論防疫不當作為，但相關訊息隨後遭到封網。連日來事件不斷在網上發酵，涉事的江西上饒市公開對涉事人員「批評、調崗、責令道歉」，但網民仍對當局封殺群眾意見的做法極為不滿，持續聲討地方政府試圖掩飾群眾反應的不當做法。

綜合陸媒報導，11月12日晚間，一則反映江西省上饒市信州區金鳳花園「隔離寵物狗疑似被撲殺」的視訊及文字受到關注。有微博網友發文稱，江西省上饒市信州區金鳳花園小區一住戶在酒店隔離期間，因不允許攜帶物，所養的小狗在家中遭身穿防護服的人員持鐵棍敲打頭部，小狗躲避毆打跑進房間，因此沒有被監控錄像錄到，但能聽見微小的慘叫聲，疑似現場即被撲殺。

寵物飼主後來從視頻發現2名穿防護服的人撬鎖入家，用鐵棍擊打狗頭，經申訴後當局回應撲殺寵物是「無害化處理」。飼主將事件過程貼到網上引發眾怒，網民批評這是「作孽」，話題討論超過5千萬，但微博竟選擇將飼主的帳號和談論這件事的知名博主（大V）帳號全數封禁。

據《澎湃新聞》報導，當局貼出告示，表示已對「相關人員進行了批評教育」，「調離崗位，並責令其向當事人誠懇道歉，已取得該網民諒解」。

然而，輿論並不因為當局宣稱取得寵物飼主諒解而消散。電影導演張俊楊的微博說，「這種行為我只能說真的讓人心寒」，「疫情當前，基層人員確實很辛苦，我們也表示非常理解和支持大家的工作，但對於家庭寵物的處理，為什麼不能有溫度一點？為什麼不能人性化一點？」

據寵物幫領養中心在微信上說，大家都在為這隻名叫「炒粉」的柯基感到心痛，上話題討論度達到了5000多萬。該信息還說，小柯基犬的主人給有關部門打了很多電話，但沒有得到任何答覆，才把事情在網上曝光。