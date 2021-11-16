上市櫃生技醫療股價指數 新納龍燈、達爾膚 19:032021/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司公布「台灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」2021年第4次成分股定期審核結果，成分股納入龍燈-KY（4141）、達爾膚（6523），成分股刪除葡萄王（1707）、科妍（1786）、友華（4120）、華廣（4737）、羅麗芬-KY（6666）。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。 1分鐘讀財經》台積電設廠房價飆上天 央行恐4度打炒房 半導體超熱 興櫃力智戰千金 #達爾膚 #華廣 #科妍 #友華 #羅麗芬-KY 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》元宇宙發燙 黃仁勳欽點AI自然語言商機 法人看好這5檔 08:272021/11/15 財經 《興櫃股》共信-KY動物新藥GWA101 將進行田間試驗 13:242021/11/16 財經 北京證交所與國際接軌 採用公司制未來可上市 09:272021/11/15 兩岸 14檔技術籌碼雙優 買盤挺 04:102021/11/16 證券．權證 北京自17日起實施「從嚴從緊」進出京管控措施 12:222021/11/16 兩岸 再現11千金 台股戰萬八 04:102021/11/16 財經要聞 16檔績優股領軍 再攻萬八關卡 04:102021/11/16 產業特刊 《台北股市》外資再買 充電進取17600 15:232021/11/15 財經 藥華藥PV新藥 攻美市場大餅 04:102021/11/16 證券．權證 為工硏院新任院士授證 蔡英文：讓台灣成為全球供應鏈不可或缺力量 17:002021/11/16 政治 光洋科 台鋼先進材料重要拼圖 04:102021/11/16 證券．權證 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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