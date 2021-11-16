台灣指數公司公布「台灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」2021年第4次成分股定期審核結果，成分股納入龍燈-KY（4141）、達爾膚（6523），成分股刪除葡萄王（1707）、科妍（1786）、友華（4120）、華廣（4737）、羅麗芬-KY（6666）。成分股納入和刪除之變動自11月16日盤後生效。