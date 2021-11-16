2021阿里山「楓．楓紅文藝森林」活動將於11月20-22日舉辦。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

2021阿里山森林藝術市集地圖。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

活動現場有插畫家現場即興進行森林彩繪展演。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

森林市集將有許多藝術生活品牌共襄盛舉，圖為Tiger milk｜羊毛氈。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局嘉義林區管理處將於11月20至22日於阿里山國家森林遊樂區舉辦「楓紅文藝森林」活動，活動安排插畫家現場創作大型彩繪，還有熱鬧的森林市集，11月20日更邀請阿里山國家森林遊樂區年度形象大使黃子佼前來，一起體驗阿里山的美。

嘉義林管處表示，這次特別選在阿里山國家森林遊樂區沼平公園及阿里山生態教育館周邊舉辦森林市集，打造被真正森林環繞的最有森林感的森林市集，與台南草木合作邀請了數十家藝術生活品牌一同進駐，有特色小食、森林花藝、手沖咖啡、藝術器皿等，讓民眾感受自然與生活藝術的結合，將日常生活導入森林。

11月20-21日的彩繪展演，現場搭建木屋及大型彩繪布幕，由插畫家（y.zhen深夜日常）即興進行彩繪，大筆揮灑創意，畫出對秋日森林的浪漫想像，讓遊客欣賞藝術創作的過程，如何一筆一筆從簡單的線條變成有故事的畫作。

嘉義林管處自2020年起推出「森林式生活提案」，辦理阿里山國家森林遊樂區春夏秋冬四季主題活動，將春季熱鬧的音樂會、夏季浪漫的電影夜、秋季創意的繪畫與市集、冬季悠間的野餐日導入森林，希望身處都市水泥叢林的現代人，反璞歸真回到自然森林。

嘉義林管處處長張岱表示，目前阿里山部分楓葉已轉紅，這個季節非常適合來場阿里山輕旅行，輕鬆慢遊市集活動搭配阿里山迷人美景，歡迎家庭出遊、好友揪團一起來。