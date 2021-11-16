楊冪和陳偉霆主演的古裝劇《斛珠夫人》，播出後好評不斷，收視和口碑都很亮眼，不僅男女主角受到關注外，連配角話題程度也不輸主角，身為第二女主角的陳小紜，造型和演技都受到網友讚賞，不過她回覆網友的留言卻引起熱議。

陳小紜在《斛珠夫人》中飾演一名公主，五官精緻的她，在華麗的造型下，顯得更加亮眼，而她和男二徐開騁飾演的帝旭，上演虐戀情深，起承轉折的演技，讓觀眾都超級有感，受歡迎程度一點也不出主CP楊冪和陳偉霆。

陳小紜疑暗諷楊冪。(圖／翻攝自微博)

近日，她在抖音曬出一段影片，有網友在評論區留言「這一部劇你是唯一亮點，那誰看得好尷尬」，陳小紜也回覆：「謝謝喜歡，冪姐是我的偶像，也是非常敬業肯吃苦的藝人，能和她一起出演一部戲是我的榮幸。」

不過這段回覆立刻讓粉絲炸鍋了，因為該名網友只講「那誰」，沒有指名道姓，陳小紜這樣一回，就直接證實網友所講的就是楊冪，此舉也讓她挨批情商太低，「這部劇要是沒有楊冪我都不會看」、「沒有楊冪，我都不認識這部劇，她也只是因為這個角色好 」，還有人勸她以後在網上少開麥，而留言雖然已被刪除，但早已被大批網友截圖存檔。

其實，這不是陳小紜第一次惹爭議，之前她在《乘風破浪的姐姐2》中，就因為分詞問題，和隊長容祖兒發生衝突，她更對著對方吼叫當場淚崩，而容祖兒也因此落下眼淚，節目播出後，不少人批評陳小紜「沒教養、綠茶婊」，還要她向容祖兒道歉。

陳小紜曾在《乘風破浪的姐姐2》和容祖兒起衝突。(圖／翻攝自微博)

對此，陳小紜直接回覆網友「感謝你們給我加的這些熱度，我微博每天訪問量也是挺大的，各個品牌爸爸也很滿意的，你們啊，真的心疼祖兒姐姐，就多去她那裡留言加油打氣、刷熱度什麼的，真心話」，這番言論再度引發爭議，不少人認為她情商也太低。

五官清秀、散發古典美的陳小紜，因在《如懿傳》中飾演甜美宮女「惢心」走紅，被封為「最美宮女」，人氣水漲船高的她，也獲得不少綜藝節目的邀請，參加《乘風破浪的姐姐2》後，再度成為話題焦點。