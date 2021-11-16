櫃買中心表示，上櫃公司於11月15日完成公告申報第3季財報共790家（含申報期限為11月29日之金控公司），統計上櫃公司110年前3季營收約1兆9308億元，年增2983億元及增幅18％；前3季稅前淨利2367億元，年增711億元及增幅43％，國內經濟成長，上櫃公司整體營收及獲利表現出色亮眼。

櫃買中心指出，上櫃公司前3季獲利成長公司有516家，約占全體上櫃公司65％，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、電子零組件業及鋼鐵工業，而獲利衰退產業分別為貿易百貨、觀光事業及塑膠工業。

前三季每股盈餘（EPS）方面，統計EPS超過10元之公司有37家，5元以上未達10元的公司有74家，2元以上未達5元之公司有192家，整體獲利上櫃公司共616家，約占全體上櫃家數之七成八，值得投資人多加關注。

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