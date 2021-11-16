范揚景16日出席新單曲〈活著〉發片活動暨關懷弱勢家庭長者公益記者會。他年邁的奶奶罹患失智症，現在已不認得他，「奶奶1個月前還記得要煮菜，下1個月就忘了我是誰」，在現場親自參與關懷弱勢長者活動，他感嘆：「真的很有感觸。」

范揚景直言不會擔心自己老了變獨居老人或是失智、失能，只希望自己在現有時間內，努力好好的活著，笑說：「反正還有紅心字會，他們應該會好好照顧我的。」

在活動上，他的好友「蜜雪薇琪」的蜜雪（Michelle）到場力挺，人在國外的薇琪則是隔海透過影片傳遞恭喜祝福，薇琪預計明年6月返台，屆時出道14年的「蜜雪薇琪」有機會合體出輯。

范揚景目前在忙製作蜜雪薇琪的新歌，但他卻搶先推出新歌，讓蜜雪當場催歌，還笑虧「怎麼還沒弄好我們的」，范揚景也透露現在白天都在製作蜜雪的歌曲，晚上則是錄薇琪的部分，十分忙碌。

他和蜜雪之前在節目《小明星大跟班》相識，當時蜜雪在節目上，擔任評審給了范揚景第1名，他十分開心，表示從以前就很喜歡蜜雪薇琪的歌，這回能與蜜雪薇琪一起合作，他得到很大的肯定，倍感信心。