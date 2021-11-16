林志玲推出新書《心玲小語 My Little Notebook》。（志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲推出新書《心玲小語 My Little Notebook》。（志玲姊姊慈善基金會提供）

林志玲和AKIRA婚後幸福美滿，這一年居家防疫期間，她除了享受甜蜜的兩人世界，也孕育新書《心玲小語 My Little Notebook》，這是她送給大家的禮物，希望把記錄著自己人生歷練與力量的筆記本分享給大家，透過新書的慈善義賣，募集更多兒童的教育與醫療資源，將大家的愛心化為更大的力量。

林志玲特別在向日葵花海前錄製影片，說道：「經過今年動盪不安的一年，我想大家都在尋找怎麼和自己相處的方式，希望在新年開始的時候，大家都像向日葵一樣面向陽光，帶著一個正向的心情，好好的讓自己stay postive and stay happy（保持積極和快樂）。」

林志玲的新書上月開始預購，獲熱烈迴響，這是一本富有教育意義的工具書，收錄了她溫柔聲音的中文、姊夫充滿磁性的日文，以及好友標準的英式英文，希望讓大家一邊看美美的照片，一邊收聽溫暖的聲音，又可以一邊學習不同的語言。

她將年曆元素，在附贈的「心玲手帳」中呈現，手帳中的行事曆功能讓大家可以嘗試以自己手寫筆記的方式寫出更多的可能性。而且在誠品書店也可以買的到，這是志玲姊姊的鐵粉絕對不會錯 過的一年一度公益盛事。

林志玲從2010 年至今連續 12 年義賣年曆，一路走來更孕育了志玲姊姊慈善基金會得以幫助更多弱勢兒少的學習與醫療資源，記錄了大家與志玲姊姊的共同成長與努力付出，一起邁向更成熟圓滿的人 生階段。詳情請見志玲姊姊慈善基金會臉書專頁 www.facebook.com／chilingjj 或志玲姊姊慈善基金會網站 www.chilingjj.org 查詢。