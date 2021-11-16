太平洋房屋群洋團隊捐贈新北市中和警分局1輛偵防車，今（16）日舉行捐贈典禮，邀請立委江永昌立委、新北市議員游輝宂、新北市義刑大隊大隊長甄啟剛、中隊長郭金興等共同見證，由新北市警察局副局長溫枝發代表受贈，該輛偵查車將在中和分局偵查隊服役，投入打擊犯罪工作。

群洋團隊創辦人張惠山表示，團隊成立至今已逾15個年頭，承蒙社會大眾的支持與肯定，有感於取之於社會、用之於社會的企業使命，繼去年捐贈群洋一號愛心車輛予宜蘭阿寶基金會做為偏鄉遲緩兒童接送受訓使用後，在新聞媒體報導中，得知中和分局偵查隊同仁於辦案途中，偵防車輛不幸受損，決定捐贈「群洋二號」，做為中和分局偵查隊同仁辦案使用，也期許能拋磚引玉，讓更多企業持續挹注資源給警方。

江永昌表示，警方一直都是人民最穩固的倚靠，無時無刻維護著人民的安全，從交通疏導至打擊不法犯罪、防疫把關到防黑掃毒，我們社會也應該保護他們的工作環境能夠更好，才能維繫一個良好的社會安全網。同時呼籲，各司法機關應該建立一套完整且統一驗證機制，在資訊時代確保數位證據能夠完善的被保存，讓台灣的法網可以更緊密。