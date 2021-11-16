第10屆立法委員台中市第2選區缺額補選候選人登記，代表民進黨的參選人林靜儀15日到台中市選委會完成登記，16日下午無黨籍李昇翰也完成登記。

台中市第2選區立委補選，林靜儀15日搶頭香完成登記，今天下午無黨籍的李昇翰也完成登記。

代表國民黨參選的顏寬恒預計在18日到台中市選委會登記，另名宣布參選者，還有黎明幼稚園園長林金連等人。

台中市選委會表示，中二選區立委補選登記時間從15日到19日截止。