顏寬恒、林靜儀之外 中2選區立委補選還有他要選 19:192021/11/16 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第10屆立法委員台中市第2選區缺額補選候選人登記，到16日已有兩人繳交20萬元保證金與相關資料完成登記。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第10屆立法委員台中市第2選區缺額補選候選人登記，代表民進黨的參選人林靜儀15日到台中市選委會完成登記，16日下午無黨籍李昇翰也完成登記。 台中市第2選區立委補選，林靜儀15日搶頭香完成登記，今天下午無黨籍的李昇翰也完成登記。 代表國民黨參選的顏寬恒預計在18日到台中市選委會登記，另名宣布參選者，還有黎明幼稚園園長林金連等人。 台中市選委會表示，中二選區立委補選登記時間從15日到19日截止。 1218公投》意見發表會大換將 國民黨一口氣改這5人迎戰 張國洲參戰 台東議長之爭引關注 #登記 #林靜儀 #15日 #中市選委會 #顏寬恒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家事類技藝競賽 啟英奪1金手4優勝 04:102021/11/16 地方新聞 年輕人知道顏清標？民進黨台中立委補選「這招」名醫斷言：後悔莫及 09:262021/11/16 政治 瑪莎拉蒂惡煞背後賭博集團5人被逮 檢訊後金主以70萬元交保 03:022021/11/16 社會 跳斷竿子仍奪冠 林昀霓全國中學田徑賽為二崙國中再添佳績 16:212021/11/16 體育 市議員批台中警「看報辦案」要求根除犯罪組織 13:162021/11/16 社會 林靜儀搶頭香登記 顏寬恒勤跑基層 04:102021/11/16 地方新聞 多頭時就要狠狠賺 國壽已自股市賺近千億元 15:382021/11/16 財經 國泰金：若三因素匯集將讓通膨真的可能出現 18:522021/11/16 財經 1218公投》藻礁聯盟提三接遷址臺北港 跨黨派立委來支持 13:472021/11/16 政治 獨》金馬影后自揭叛逆史 父見愛女回家激動擁抱痛哭 10:562021/11/16 娛樂 金馬電影口述影像 陳淑芳聽到掉淚 04:102021/11/16 娛樂新聞 政治熱門新聞 傳2022參選高雄市長？羅智強回應了 - 政治 陳時中想選這2都市長GG了？郭正亮看完民調有答案 - 政治 顏寬恒參選立委後 台中正妹吐8字心聲 - 政治 1218公投》民進黨嚇到了？公投戰略大轉彎內幕曝光 - 政治 年輕人知道顏清標？民進黨台中立委補選「這招」名醫斷言：後悔莫及 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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